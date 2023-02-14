«Я люблю 2Drots всем сердцем, всей душой, каждого человека из этой команды». Кутуз объявил о переходе в «Титан»

Кутуз записал прощальное видео перед переходом из 2Drots в «Титан».

«Друзья, всем привет! Как вы все уже знаете, сегодня решилась моя судьба дальнейшая в медиапространстве. И, я думаю, для многих из вас будет очень обидно и прискорбно услышать, что я ухожу из 2Drots.

Признаю честно, это мне решение далось не то, чтобы трудно, трудно это не назовешь. Я несколько дней последних только об этом и думал, можно сказать, не спал, ломал голову. Я люблю 2Drots всем сердцем, всей душой, каждого человека из этой команды, руководителей. Поэтому решение мне далось максимально непросто, друзья.

Вкратце объясню, почему. Сразу скажу, никаких огромных денег там нет. Поэтому тому, кто говорит, что я повелся на бабки – это ваши догадки. Вы не знаете, что происходит в моей жизни, вы не знаете мою ситуацию, поэтому можете говорить, что хотите, но «Титан» мне предложил чуть больше, чем деньги. Это помощь. Помощь в развитии как медийной единицы.

Сейчас многие из вас посмеются, скажут: «Ха, как можно развиться в «Титане»? Ноунейме!» Но друзья, время покажет. Я очень доверяю этим людям. Я в структуре «Титана» около 7 лет. Знаком с президентом уже очень давно, доверяю ему как человеку, руководителю максимально, поэтому принял такое решение. Так что вот такие новости, друзья.

Всем спасибо!», – сказал Сергей в обращении.