«Амкал» сыграет в МФЛ-3, скорее всего: «Все идет к тому, что мы залетаем в Медиалигу»

«Амкал», скорее всего, сыграет в третьем сезоне .

Об этом рассказал основатель клуба Герман Эль Класико в ролике, посвященном возвращению .

«Мы залетаем [в Медиалигу] с большой долей вероятности. На сегодняшний день договор не подписан, но пока все идет к тому, что мы сыграем в Медиалиге.

Миша провел в Медиалиге всего одну игру. Возможно, в этом году у него получится, и он наиграется и в МФЛ, и на МКС», – сказал Герман.