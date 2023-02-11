«Амкал» сыграет в МФЛ-3, скорее всего: «Все идет к тому, что мы залетаем в Медиалигу»
«Амкал», скорее всего, сыграет в третьем сезоне Winline Медиалиги.
Об этом рассказал основатель клуба Герман Эль Класико в ролике, посвященном возвращению Прокопа.
«Мы залетаем [в Медиалигу] с большой долей вероятности. На сегодняшний день договор не подписан, но пока все идет к тому, что мы сыграем в Медиалиге.
Миша провел в Медиалиге всего одну игру. Возможно, в этом году у него получится, и он наиграется и в МФЛ, и на МКС», – сказал Герман.
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