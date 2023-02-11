«Амкал» сыграет в МФЛ-3, скорее всего: «Все идет к тому, что мы залетаем в Медиалигу»

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

«Амкал», скорее всего, сыграет в третьем сезоне Winline Медиалиги.

Об этом рассказал основатель клуба Герман Эль Класико в ролике, посвященном возвращению Прокопа.

«Мы залетаем [в Медиалигу] с большой долей вероятности. На сегодняшний день договор не подписан, но пока все идет к тому, что мы сыграем в Медиалиге.

Миша провел в Медиалиге всего одну игру. Возможно, в этом году у него получится, и он наиграется и в МФЛ, и на МКС», – сказал Герман.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий