Тарасов о Бузовой: «Слышал мнение, что я сделал ее популярной. Когда мы разошлись, у нее началось это»

Теги Дмитрий Тарасов светская хроника Ольга Бузова брань Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов считает, что Ольга Бузова обязана ему своей популярностью.

– Были разговоры, что Ольгу Бузову в свое время хотели пригласить в «Родину Медиа» (за этот медиафутбольный клуб сейчас играет Тарасов – Прим. Sports.ru) для популяризации. Но она как-то жестко на это отреагировала.

– Жестко, но я уверен, что это не ее реакция. И вообще я не хочу о ней больше говорить.

– Я просто помню ее жесткую реакцию, плюс она на каком-то мероприятии заявила, что он, мол, лох, а я тут крутая. Тебе похеру?

– Мне #####. Я счастлив, а она нет. Ладно, не хотел говорить, но расскажу. Есть такой чувак, Рустам Солнцев. Он меня ###### всю жизнь. И недавно мне рассказали, что он опять про меня говорил.

Я думал, опять что-то гнал про меня. Но нет, сказал, что Оля до конца жизни обязана платить Диме компенсацию за то, что он сделал ее популярной. По факту сказал, все правильно. Раунд!

– Так это ты? Скольких людей ты травмировал этими песнями?

– Когда мы разошлись, у нее началось все это, – сказал Тарасов.

17 комментариев

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Михаил1970
После развода Бузова стала "звездой" эстрады, а футбольная "карьера" Тарасова пошла под откос, я так это понял.
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Dimario
Бузова и Тарасов.
Вспоминаю аксиому Эскобара.
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atomio
Что эта новость делает на нашем сайте о шоубизе?
0
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Мистер_Жук
Господи, какой гость такой и интервьюер. 9 классов закончил
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Активист провластных митингов
Опять Тарасов и опять Бузова! Других людей в стране, что ли, нет?
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Александра Александрова
Современный мир ужасен просто , вот такие паразиты имеют всё , когда многие работящие люди с тяжёлым трудом , живут на 1 доллар в день !
+3
0
+3
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LLiriKK
Мидас!
0
0
0
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igls54
Это? Тарасов заразил Бузову деменцией
0
-1
-1
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Aleksey Yashin
Ладно, не хотел говорить, но расскажу: Слышал мнение что с Тарасовым не вступают в полемику, потому что он - предмет
0
-3
-3
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Born is the King
Здесь он всё правильно сказал. Эта парочка была во всех новостях и была предметом шуток
0
-1
-1
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Dennis Razzhigaev
А мы от неё слышали у тебя мало половин и когда вы разошлись она открыла мир других мужчин
0
-2
-2
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Pb-SE
Кто разбирается в ### - что именно сделал Рустам Солнцев со всей жизнью Тарасова?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Алмазов
Ответ Igor Shalamov
будем честными, Бузову знали ещё до бревна Тарасова
Знали, но карьеру певицы она начала после развода.
+6
-2
+4
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Назар Игорь
Началось это... Что он имел в виду? Там много что началось.
0
-2
-2
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Igor Shalamov
будем честными, Бузову знали ещё до бревна Тарасова
+1
-1
0
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Muslim Muslim
Новость, которую мы заслужили.. 🤦‍♂️
+1
-1
0
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Max Zhomkov
очередная треш новость . уровень спид инфо
+4
-2
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