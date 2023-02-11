Тарасов о бое с Давой: «Предложение было. Просто так я бы не подрался. Если будет гонорар хороший, почему нет?»

признался, что готов провести поединок за достойный гонорар.

– Года два назад ты говорил, что тебе интересно принять участие в боях.

– Так я и сейчас…

– Кого бы ты вызвал?

– Были предложения.

– С Давой?

– И с ним тоже были. Еще было предложение подраться с каким-то блогером, не помню его фамилию. Для чего это мне? Неинтересно, это не хайповая история.

Фамилию Давы тоже упомянули. Дава – это хайп, это нормально и для него, и для меня.

– Ну так ты спортсмен…

– Так и Дава в нормальной форме. Занимается спортом, раньше танцами занимался. Растяжка есть, может с вертухи ######. Поэтому с Давой за хорошие деньги можно что-нибудь придумать.

– А вы знакомы вообще? Между вами все нормально?

Мы знакомы с Давой, виделись даже на VK Fest летом. А что у меня с ним может быть?

– Ну да, вы товарищи, вас обоих обвиняли, что вы били Олю [Бузову].

– С ним я тогда ######### не буду, раз нас обвиняли (смеется).

– Ты, в общем, бой не исключаешь.

– Смотря за что. Просто так я бы не подрался. Если будет гонорар хороший, почему нет.

– Дим, для того, чтобы ты подрался, сколько нужно предложить? Пять миллионов, десять?

– Я не обсуждал даже финансы, – сказал полузащитник « ».