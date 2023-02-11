Тарасов о бое с Давой: «Предложение было. Просто так я бы не подрался. Если будет гонорар хороший, почему нет?»

Теги Дмитрий Тарасов брань Поп ММА Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов признался, что готов провести поединок за достойный гонорар.

– Года два назад ты говорил, что тебе интересно принять участие в боях. 

– Так я и сейчас…

– Кого бы ты вызвал?

– Были предложения. 

– С Давой?

– И с ним тоже были. Еще было предложение подраться с каким-то блогером, не помню его фамилию. Для чего это мне? Неинтересно, это не хайповая история. 

Фамилию Давы тоже упомянули. Дава – это хайп, это нормально и для него, и для меня. 

– Ну так ты спортсмен…

– Так и Дава в нормальной форме. Занимается спортом, раньше танцами занимался. Растяжка есть, может с вертухи ######. Поэтому с Давой за хорошие деньги можно что-нибудь придумать.

– А вы знакомы вообще? Между вами все нормально?

Мы знакомы с Давой, виделись даже на VK Fest летом. А что у меня с ним может быть?

– Ну да, вы товарищи, вас обоих обвиняли, что вы били Олю [Бузову].

– С ним я тогда ######### не буду, раз нас обвиняли (смеется).

– Ты, в общем, бой не исключаешь.

– Смотря за что. Просто так я бы не подрался. Если будет гонорар хороший, почему нет. 

– Дим, для того, чтобы ты подрался, сколько нужно предложить? Пять миллионов, десять?

– Я не обсуждал даже финансы, – сказал полузащитник «Родины Медиа».

14 комментариев

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Юрий Костыгин
Проигравшему досталась бы Бузова.
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Оскар Муравьев
Хватит фрик боев уже
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Sarumian
Ответ МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
Пусть лучше в шахматы сыграют, вот это будет битва титанов.
Тогда точно драка будет.
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WelcomeBackPURE
Ему норм телку бить ?
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Агалар
Ответ Armen Aleksanyan
Будешь игнорировать - уберут.
не уберут.
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krupin82
За бабки он готов на всё.
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Armen Aleksanyan
Ответ tommy_hell_trigger
Эту ##### когда-нибудь уже уберут из раздела футбол? Почему нормальные люди должны все время на это натыкаться?
Будешь игнорировать - уберут.
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Добрый Ретроград
Это будет битва интеллектуалов.
+1
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МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
Пусть лучше в шахматы сыграют, вот это будет битва титанов.
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Spaten
Вы оба #### Олю
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kerasin111
К этим двум можно применить знаменитую теорему Эскобара.
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Dyadya_Pali
Какие чудесные новости бывают в этом разделе, просто класс.
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tommy_hell_trigger
Эту ##### когда-нибудь уже уберут из раздела футбол? Почему нормальные люди должны все время на это натыкаться?
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Le_Mogul
за бункерного скажите ему, что бы подрался.
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