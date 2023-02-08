Дражжук о матче с SD: «Тяжело было, плюс судья судил некомпетентно. Но просто верили, что победим. С самого начала»

Олег Дражжук высказался о судействе и серии пенальти в матче Fight Nights против .

FN обыграли SD (1:1, 3:5 в серии пенальти) в 1/2 финала 1XBET Media Football League.

«Ребятам видно было тяжело, я во втором тайме вышел, немного сыграл. Тяжело было, плюс судья судил некомпетентно.

Можно это посчитать за ошибки, но больше ошибок было в нашу сторону, поэтому, в этом плане тоже было тяжело, особенно в конце, когда счет был 1:1, было давление на их ворота, судья явно не дал пару штрафных. А так игра, конечно, была нелегкая.

К пенальти не готовились. Честно, даже не знали регламент, думали может дополнительное время будет. Но я помню, что в медиатурнирах обычно дополнительное время не играется, сразу бьют пенальти. К ним не готовились, не тренировали. Просто верили, что победим. С самого начала.

Спросили, кто уверен и все. Все забили. И вратарь потащил, одного было достаточно. Молодец!» – сказал защитник в беседе с корреспондентом Sports.ru.