Матякубов отстранен от судейства на 1XBET Media Football League

Теги высшая лига Казахстан 2Drots SD Family 1XBET Media Football League Медиафутбол

Арбитр Рустем Матякубов официально отстранен орг. комитетом 1XBET Media Football League от судейства на матчах медиафутбольного турнира в Казахстане.

Лига опубликовала официальное заявление в своем телеграм-канале:

«Орг. комитетом 1XBET Media Football League было принято решение об отстранении от судейства главного арбитра матча Top Team – 2Drots Рустема Матякубова. 

Выражаем благодарность Рустему за проделанную работу и желаем удачи в профессиональной карьере.

Матчи полуфиналов и финал 1XMFL будут обслужены судьями Казахстанской Премьер Лиги».

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