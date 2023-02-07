Матякубов отстранен от судейства на 1XBET Media Football League

Арбитр Рустем Матякубов официально отстранен орг. комитетом 1XBET Media Football League от судейства на матчах медиафутбольного турнира в Казахстане.

Лига опубликовала официальное заявление в своем телеграм-канале:

«Орг. комитетом 1XBET Media Football League было принято решение об отстранении от судейства главного арбитра матча Top Team – 2Drots Рустема Матякубова.

Выражаем благодарность Рустему за проделанную работу и желаем удачи в профессиональной карьере.

Матчи полуфиналов и финал 1XMFL будут обслужены судьями Казахстанской Премьер Лиги».

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