Красная карточка Бегларяна аннулирована. Защитник 2D сможет сыграть против «Броуков»

Красная карточка Артура Беглаярна отменена. Он сможет сыграть в 1/2 финала 1XBET MFL против «БроукБойз».

«Красную карточку анулировали, очень рад, что буду играть в полуфинале, спасибо большое всем за поддержку! Всех обнимаю 🖤», – написал защитник 2Drots.

На 67-й минуте матча 2Drots и Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аманбаев двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.

В результате были удалены 3 игрока Top Team. В составе 2Drots красную показали Бегларяну.

4 красных, техническое поражение и полиция. Безумный матч 2Drots в казахстанской Медиалиге