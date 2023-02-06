Красная карточка Бегларяна аннулирована. Защитник 2D сможет сыграть против «Броуков»

Теги 2Drots БроукБойз Артур Бегларян 1XBET Media Football League Медиафутбол

Красная карточка Артура Беглаярна отменена. Он сможет сыграть в 1/2 финала 1XBET MFL против «БроукБойз».  

«Красную карточку анулировали, очень рад, что буду играть в полуфинале, спасибо большое всем за поддержку! Всех обнимаю 🖤», – написал защитник 2Drots.

На 67-й минуте матча 2Drots и Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аманбаев двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.

В результате были удалены 3 игрока Top Team. В составе 2Drots красную показали Бегларяну.

4 красных, техническое поражение и полиция. Безумный матч 2Drots в казахстанской Медиалиге  

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a.k.a. DRAGON0928
вау
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий