Красная карточка Бегларяна аннулирована. Защитник 2D сможет сыграть против «Броуков»
Красная карточка Артура Беглаярна отменена. Он сможет сыграть в 1/2 финала 1XBET MFL против «БроукБойз».
«Красную карточку анулировали, очень рад, что буду играть в полуфинале, спасибо большое всем за поддержку! Всех обнимаю 🖤», – написал защитник 2Drots.
На 67-й минуте матча 2Drots и Top Team при счете 0:0 после фола на Крапе началась потасовка, после которой вратарь Top Team Аманбаев двумя кулаками ударил Крапа по лицу, в результате чего, потасовка переросла в массовую драку.
В результате были удалены 3 игрока Top Team. В составе 2Drots красную показали Бегларяну.
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