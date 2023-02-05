Володя XXL о словах Кокорина про тюрьму: «##### он сказал, на самом деле»

Володя XXL прокомментировал слова Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Полностью солидарен с Сашей. Друг мой, товарищ. Не виделся с ним ни разу, не знаком даже, но мысли одинаково. Шучу, нет, конечно. ##### он сказал, на самом деле.

Нет, не надо, не не не. Не надо никому сидеть, это глупо и не нужно/

Так, для воспитания, возможно. Но не надо никакой херни творить, никакие стулья, что у меня, что у него», – сказал нападающий «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Кокорин высказался о тюрьме – Володя XXL из Медиалиги уже отсидел. Монолог после двух дней в обезьяннике в Салехарде