Володя XXL о словах Кокорина про тюрьму: «##### он сказал, на самом деле»

Теги Александр Кокорин БроукБойз «Володя XXL» Владимир Горяинов 1XBET Media Football League Медиафутбол

Володя XXL прокомментировал слова Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Полностью солидарен с Сашей. Друг мой, товарищ. Не виделся с ним ни разу, не знаком даже, но мысли одинаково. Шучу, нет, конечно. ##### он сказал, на самом деле.

Нет, не надо, не не не. Не надо никому сидеть, это глупо и не нужно/

Так, для воспитания, возможно. Но не надо никакой херни творить, никакие стулья, что у меня, что у него», – сказал нападающий «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Кокорин высказался о тюрьме – Володя XXL из Медиалиги уже отсидел. Монолог после двух дней в обезьяннике в Салехарде    

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2 комментария

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Maxximus
инициалы автора очень подходят к новости 😂 ИК у меня только с исправительной колонией ассоциируется 😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В Питере Пять
Источник – медиафутбол на Sports.ru. Так получается, отдельный раздел есть. Зачем тогда это ... тянуть в раздел настоящего футбола.
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-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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