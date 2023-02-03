Тарасов об интервью Кучеры Дудю*: «Юра – умный чувак, крутой журналист, но зачем ты так топишь Кучеру, который иногда терялся даже?»

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Юрий Дудь Политика Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов прокомментировал интервью Оскара Кучеры Юрию Дудю (признан иноагентом в России).

– Чем тебя впечатлило интервью Оскара Кучеры?

– Мне начали писать в социальные сети.

– Тебе? Из-за него?

– Конечно. Говорят: «Посмотри, что думаешь, он такой же, как ты». Я думаю, а что случилось? Начал анализировать. Пока ехал к вам – досмотрел. Не впечатлило и не удивило. Все как обычно: есть кто за, есть кто против.

– Тебе не кажется, что это неадекватная история, когда человек зовет заведомо проигравшего, зная, что он [Дудь] будет его высаживать весь выпуск и на его фоне казаться невероятно умным?

– Меня это тоже поражает. Плюс мне не нравится, что в интервью Кучера много раз задавал вопросы, ведь ему было интересно мнение Юры. Дудь ни на один практически не ответил. Если ты задаешь людям вопросы, то веди с ними беседу, а он Кучеру постоянно топил, топил, топил.

– То есть ты считаешь, что он по факту еще не переехал?

– Я тоже был и не раз в таких ситуациях, когда со мной на политические темы разговаривали. Я могу быть необразованным и не знать что-то в политике, но у меня есть какое-то свое понимание, свое виденье, и я его высказываю так, как я умею и чувствую. Я считаю, что с этим тоже нужно мириться, а не топить чувака своими умными подготовленными фразами. Да, Юра – умный чувак, реально крутой журналист, но зачем ты топишь так очевидно Кучеру, который иногда даже терялся?

– Дим, у тебя грамотная позиция – ты не пытаешься лезть туда, где не знаешь. Ты так и говоришь, что в каком-то вопросе ты не разбираешься, ты в открытую говоришь, что не знаешь, но при этом ты довольно четко позиционируешь себя как патриота.

– Патриот. Я люблю свою страну, но когда я не разбираюсь в политике или в каком-то конкретном вопросе, который задают, я говорю что не знаю, о чем речь, и ничего такого в этом нет. Я могу выглядеть тупо в чьих-то глазах, но я этого не стесняюсь. Зачем мне пытаться быть умнее себя? – сказал полузащитник «Родины Медиа».

* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.

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63 комментария

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Олег М
Надоели с этим дудем и кучерой😫😫
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Павел Мельников
Ответ sergio_lunatico
Кучера телеведущий с парой десятков лет опыта и автор тг-канала на 80К человек, где любит заявлять о своей позиции. Забавно как его стараются выставить каким-то немым простаком-прохожим, которого Дудь не пойми зачем поймал и безжалостно задавал офигеть какие каверзные вопросы
Для Кучеры это успех, однозначно. Потому что до этого интервью большинство россиян где-то когда-то слышало это сочетание имени и фамилии, но не больше, даже не знало, как он выглядит.
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Павел Мельников
Ответ Shadow1882
Потому что опыт Познера и Киселёва показал, что с серьёзным оппонентом он никто
После этих интервью прошло уже много лет.
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pont77
Жаль, что Стрелков невыездной, а Дудь невьездной.
Это было бы интереснее
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Зизуха
Ответ Softer06
Даже представить не могу, что наговорил бы Тарасов на интервью Дудю))
То же, что и во время интервью с Собчак
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KozlikX
Ответ фанат Ска хабаровска
Странная у вас логика. Получается, если ты хочешь конца спецоперации, то ты должен идти в ВСУ?
у всу логика такая, что даже если ты инвалид , то должен идти в всу ))) а не хочешь идти , на улице скрутят , вот сижу и думаю... какая свободная Украина становится, аж завидно
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moldfan
Сложно не утопить человека в интервью, если у него абсолютно нарушена способность делать причинно следственные связи. Человек в 2 простых вопроса за 3 минуты, мог ответить абсолютно противоречивые вещи.

Ну и плюс проблема споров со всеми "верующими", что сколько не разгребай тот поток стереотипов, вбросов, аргументов, что в итоге все приходит именно к этой вере, что "не может он ошибаться", "не может он просто так что-то делать"...

Наверняка там же есть какой-то гениальный план или какие-то супер сложные причины, которые нельзя выразить словами... Которые нельзя говорить, нельзя объяснить... В наличии которых, просто надо верить.
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Саша Пушкин
Ответ ali13
Погнали!
Спустя пару недель после выхода интервью этого хрестаматийного для всех граждан России,Спортс все-таки смог опубликовать упоминание о нем.
Краткое содержание, для тех кто не смотрел:
https://www.youtube.com/watch?v=msSsrTk7WTY
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Извилина Заремы
Ответ Павел Мельников
Пожалейте Кучеру. Дети в Америке, которая вот-вот развалится. Или не развалится, но что-то плохое точно с ней произойдет, очень скоро, правда.
Овечкина жальче.
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Петроград
Ответ Shadow1882
Потому что опыт Познера и Киселёва показал, что с серьёзным оппонентом он никто
Так Дудь интервьюер, а не боксёр. Интервью получились отличные.
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charly_54
Ответ Сергей Пацаваца
Про американское гражданство сына самый угар был
И про то что далеко лететь не хотели поэтому полетели в Майами
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Nikita S.
Боюсь даже открывать источник (и пожалуй не буду), но какой-то треш — вопросы не лучше ответов.
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Никита Давыдкин
Ответ counsel
Пусть Киселева ещё раз позовёт.
Киселёв разок уже Дудя выстегнул на опыте, больше не надо
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Евгений Цыбулин
Ответ Сергей Пацаваца
Про американское гражданство сына самый угар был
Патриоты,они такие)))Не так уж Кучера и туп-страна для отхода есть!)
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ZarvuR2020
Дудь в кои то веки качечтвенную пропаганду сделал. А хлебушек Тарасов этого не понял.
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Антон
Ему не понравилось, что Дудь тоже не отвечал на вопросы... ахах. Раз умеешь пользоваться интернетом, то погугли слово "интервью". Может ему ещё в тупых фильмах начать сниматься "тоже"?
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фанат Ска хабаровска
Ответ jjeka
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Как же ты прав, дружище. Он боится позвать такого же журналиста как и он, потому что даже либералы в этом случае увидят его беспомощность
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Карлик На Гормонах
Кто такой Кучера? Почему его все знают.
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counsel
Ответ МТБ
Дудь его и не топил. Он просто задавал ему вопросы, слушал фигню, пытался получить что-то конкретное, слушал фигню. В итоге 3 часа каши из головы Кучеры это и есть то, что показал Дудь. И его к этой каше никто не подталкивал
Пусть Киселева ещё раз позовёт.
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charly_54
Ответ trebyh
Кто такой Тарасов? Раньше писали "футболист", а сейчас даже не написано. Кто он такой, чтобы появляться на спортивном сайте?
Зачем быть таким душным?
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Виталий Миронов
Дудь умный смешно ,самый бездарный из бездарных.
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atomio
Ответ Иван Никитенко
если он патриот,то почему еще не под бахмутом ?
Так это диванные войска.
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sergio_lunatico
Кучера телеведущий с парой десятков лет опыта и автор тг-канала на 80К человек, где любит заявлять о своей позиции. Забавно как его стараются выставить каким-то немым простаком-прохожим, которого Дудь не пойми зачем поймал и безжалостно задавал офигеть какие каверзные вопросы
+1
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counsel
Ответ Иван Никитенко
если он патриот,то почему еще не под бахмутом ?
А если ты за Украину, почему ещё не там?
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Ярославец75
Ответ кuraakula belov
Тарасов конечно дурак дурачком, но с чего он решил что Дудь - умный?)
На фоне Тарасова, Дудь умнейший человек🤣🤣🤣
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