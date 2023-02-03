Тарасов об интервью Кучеры Дудю*: «Юра – умный чувак, крутой журналист, но зачем ты так топишь Кучеру, который иногда терялся даже?»
Дмитрий Тарасов прокомментировал интервью Оскара Кучеры Юрию Дудю (признан иноагентом в России).
– Чем тебя впечатлило интервью Оскара Кучеры?
– Мне начали писать в социальные сети.
– Тебе? Из-за него?
– Конечно. Говорят: «Посмотри, что думаешь, он такой же, как ты». Я думаю, а что случилось? Начал анализировать. Пока ехал к вам – досмотрел. Не впечатлило и не удивило. Все как обычно: есть кто за, есть кто против.
– Тебе не кажется, что это неадекватная история, когда человек зовет заведомо проигравшего, зная, что он [Дудь] будет его высаживать весь выпуск и на его фоне казаться невероятно умным?
– Меня это тоже поражает. Плюс мне не нравится, что в интервью Кучера много раз задавал вопросы, ведь ему было интересно мнение Юры. Дудь ни на один практически не ответил. Если ты задаешь людям вопросы, то веди с ними беседу, а он Кучеру постоянно топил, топил, топил.
– То есть ты считаешь, что он по факту еще не переехал?
– Я тоже был и не раз в таких ситуациях, когда со мной на политические темы разговаривали. Я могу быть необразованным и не знать что-то в политике, но у меня есть какое-то свое понимание, свое виденье, и я его высказываю так, как я умею и чувствую. Я считаю, что с этим тоже нужно мириться, а не топить чувака своими умными подготовленными фразами. Да, Юра – умный чувак, реально крутой журналист, но зачем ты топишь так очевидно Кучеру, который иногда даже терялся?
– Дим, у тебя грамотная позиция – ты не пытаешься лезть туда, где не знаешь. Ты так и говоришь, что в каком-то вопросе ты не разбираешься, ты в открытую говоришь, что не знаешь, но при этом ты довольно четко позиционируешь себя как патриота.
– Патриот. Я люблю свою страну, но когда я не разбираюсь в политике или в каком-то конкретном вопросе, который задают, я говорю что не знаю, о чем речь, и ничего такого в этом нет. Я могу выглядеть тупо в чьих-то глазах, но я этого не стесняюсь. Зачем мне пытаться быть умнее себя? – сказал полузащитник «Родины Медиа».
* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.
Это было бы интереснее
Ну и плюс проблема споров со всеми "верующими", что сколько не разгребай тот поток стереотипов, вбросов, аргументов, что в итоге все приходит именно к этой вере, что "не может он ошибаться", "не может он просто так что-то делать"...
Наверняка там же есть какой-то гениальный план или какие-то супер сложные причины, которые нельзя выразить словами... Которые нельзя говорить, нельзя объяснить... В наличии которых, просто надо верить.
Краткое содержание, для тех кто не смотрел:
https://www.youtube.com/watch?v=msSsrTk7WTY