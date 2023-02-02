2Drots – лидер рейтинга Топ-20 ютуб-каналов на спортивную тему в 2022 году

Ютуб-канал 2Drots занял первое место в рейтинге Медиалогии (ресурс, используемый для мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей – прим. Sports.ru) Топ-20 ютуб-каналов на спортивную тему в 2022 году.

Также в рейтинг попали и другие каналы, связанные с медиафутболом:

Канал потенциального новичка третьего сезона Winline Медиалиги Hardcore Fighting Championship занял третье место.

Канал тренера вратарей «Амкала» Евгения Спирякова поделил десятую строчку рейтинга вместе с каналом Картавого Ника.

Канал президента «Амкала» Германа Эль Класико расположился на 11-й позиции.

Канал Василия Уткина практически замкнул Топ-20, заняв 19-ю позицию.