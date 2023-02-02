2Drots – лидер рейтинга Топ-20 ютуб-каналов на спортивную тему в 2022 году

Теги Василий Уткин Амкал Герман Эль Класико Hardcore FC 2Drots Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Ютуб-канал 2Drots занял первое место в рейтинге Медиалогии (ресурс, используемый для мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей – прим. Sports.ru) Топ-20 ютуб-каналов на спортивную тему в 2022 году. 

Также в рейтинг попали и другие каналы, связанные с медиафутболом:

Канал потенциального новичка третьего сезона Winline Медиалиги Hardcore Fighting Championship занял третье место.

Канал тренера вратарей «Амкала» Евгения Спирякова поделил десятую строчку рейтинга вместе с каналом Картавого Ника.

Канал президента «Амкала» Германа Эль Класико расположился на 11-й позиции.

Канал Василия Уткина практически замкнул Топ-20, заняв 19-ю позицию.

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1 комментарий

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Yujanin
коммент шоу где,клоуны?!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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