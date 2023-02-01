Осипов о медиафутбольной ассоциации: «Любое начинание, если оно благое, должно приветствоваться. Но как Гас и Руслан это делают, лично у меня вызывает вопросы»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о международной медиафутбольной ассоциации, создание которой анонсировали Анатолий Гасилин и Руслан Филоненко.

– Гасилин младший анонсировал создание своей футбольной ассоциации. Но я не понимаю, почему твоей лиге [МФЛ] должно быть интересно вступать в его организацию?

– Любое начинание, если оно благое, должно приветствоваться. Толе желаю только удачи. Другой вопрос – как он это делает, лично у меня это вызывает вопросы.

Если ты приходишь к человеку брать интервью про медиафутбольную движуху в целом, а потом делаешь видео с абсолютно другой повесткой… Наверное, это не совсем корректно

– То есть тебя и твой образ в видео использовали не совсем так, как тебе анонсировали?

– Я об этом узнал только вчера, когда мне писали друзья, что это вообще такое. Я еще ни одного документа не видел, который бы характеризовал эту историю», – сказал Осипов.

IMFA – Международная медиафутбольная ассоциация. Проект создан для объединения людей, стран и лиг, связанных любовью к медиафутболу, для дальнейшего продвижения медиафутбола в массы и проведения международных соревнований под одной эгидой по принципу FIFA.