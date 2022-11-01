«Амкал» заплатит по 10 тысяч каждому игроку «Ромы», если они обыграют «Броуков»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико замотивирует «Рому».

В телеграм-канале «Некласико» появилась информация, что «Амкал» может премировать «Рому», если команда Ромароя сможет отобрать очки у «Броуков».

Такой метод мотивации часто используют и в профессиональном футболе на самом высочайшем уровне.

А затем комментатор Winline Медиалиги Карен Адамян рассказал, сколько получат игроки в случае победу.

«Уточню. По 10 000 р. каждому, кто сыграет от 10 минут, «Амкал» зарядит в случае победы «Ромы» над «Броуками», – написал Карен в своем телеграм-канале.

Матч 8-го тура Winline Медиалиги – «Рома» состоится 4 ноября в 19:00.

Турнирная таблица Медиалиги