«Амкал» вышел в плей-офф Winline Медиалиги, обыграв «Рому» (1:0)

Во втором матче пятницы в Winline Медиалиге «Амкал» одолел «Рому» (1:0).

Победа гарантировала «Амкалу» выход в плей-офф – команда не опустится в таблице ниже четвертого места.

«Рома» досрочно потеряла шансы на плей-офф.

«Амкал» – «Рома» – 1:0 (1:0)

«Амкал»: Федос, Кузькин, Бара, Наемник, Левшук, Назар, Профик, Сибскана, Чужой, Дуб, Катрич.

«Рома»: Иванов, Михно, Абсамадов, Цветков, Тарануха, Скелли, Юрчиков, Дадаханов, Розиков, Желтов, Ромарой.

Гол: 1:0 – Дуб.

Примечание: время начала матча московское.

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