Герман о приложении «Броуков»: «Это классно! Я даже за 350 тысяч готов вписать игрока в заявку на матч»

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Основатель «Амкала» Герман Эль Класико иронично высказался о приложении «Броуков» для управления клубом.

– Как ты относишься к приложению «Броуков» и то, что у них на тренировку можно прийти на тренировку и попасть в заявку команды на матч за 500 тысяч рублей? 

– Это классно! Это супер!

– Ты готов за полмиллиона игрока на тренировку пустить и в заявку вписать?

– Да, конечно, даже за 350 [тысяч] готов.

– А просто на тренировку прийти?

– Я думаю, у меня игроки будут рады за пиццу и пиво – тысяч 15. Это единоразовая тренировка, а в неделю где-то соточка [100 тысяч]. Ты, кстати, можешь одновременно поддерживать свою форму и ухудшать форму игроков «Амкала», заставляя их жрать пиццу и пить пиво.

– А поздравление на день рождение будет за эти деньги? 

– Это отдельная услуга. Во-первых, это просто посмотреть, у нас 5D. Ты заходить в коридор, тебя отлупят, то есть еще входит физическое воздействие. Тут дороже, естественно.

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