Клен о Райзене: «Раньше он был ######## персонаж, вел свои каналы с реакциями и рассуждениями – это было интереснее чем то, что сейчас»
Хавбек «Амкала» Антон Кленов рассказал, на чей уход из команды ему было без разницы.
«Артемка Райзен. Он крутой чел, но «Амкал» вообще не его, как будто тут он в ### не уперся. Он соло игрок, который должен в соло вести свою историю, ему команда нахер не нужна.
Да, они что-то мутят в «Броуках» – это, наверное, прикольно и в фифа менеджере играть в таких президентов. До всей этой истории он был ######## персонаж, который вел свои каналы с реакциями и рассуждениями – это было интереснее чем то, что сейчас.
Пропал такой ######## персонаж, не вижу такой активности, как раньше. Как его подписчику мне немного грустно, что нет того прошлого Райзена. Его появление в «Амкале» было резонансно, круто, но как будто не для него», – сказал Клен.
Комментарии