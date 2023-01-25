Ярош об обмене в Reality на Рахмани: «С одной стороны, можно цинично посмотреть на это: «С ### ли, я че, товар?»

Хавбек 2Drots Александр Ярош оценил перспективы перехода в Reality.

– предложил идею отправить тебя в вместо Аделя Рахмани. Как ты к этому относишься?

– Наверное, в первую очередь, я буду выбирать, куда мне уходить, это сто процентов. Зависит от того, с какой стороны посмотреть.

Можно посмотреть как-то цинично, сказать, да с ### ли, я че, товар? А можно посмотреть на это с другой стороны, может, они договорились с Филом, что у меня будут определенные минуты.

Короче, это все вокруг да около, – сказал Ярош.

В настоящее время полузащитник тренируется с GOATS. Он может перейти в эту команду на правах аренды.