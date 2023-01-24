«Я еще не «козел». Я не уйду из 2Drots – аренда, скорее всего». Ярош о возможной аренде в GOATS

Теги Дмитрий Градиленко 2Drots GOATS Александр Ярош возможные трансферы «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Хавбек 2Drots Александр Ярош прокомментировал возможную аренду в GOATS.

«Я еще не «козел». Мы еще с Гуди (президент GOATS – прим. Sports.ru) не разговаривали. Я еще в 2Drots. Я и не уйду из 2Drots – аренда, скорее всего. 

Мы еще не встречались с Гуди, ничего не обсуждали – я только вкатываюсь, можно сказать, набираю форму. Дмитрий Витальевич (Градиленко, главный тренер GOATS – прим. Sports.ru) пока ничего не говорит, подхожу или нет. 

Сегодня тайм сыграл, нормально сыграл. Посмотрим – время покажет. Пока я всем доволен, пока я просто тренируюсь, есть площадка для тренировок. Есть между чем выбирать, будем общаться», – сказал Ярош.

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2 комментария

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Кусок пицци для чрепашек
Как скрыть это из ленты?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трент Резнор
Козлы, задроты, Ярош…
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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