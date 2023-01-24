«Я еще не «козел». Я не уйду из 2Drots – аренда, скорее всего». Ярош о возможной аренде в GOATS
Хавбек 2Drots Александр Ярош прокомментировал возможную аренду в GOATS.
«Я еще не «козел». Мы еще с Гуди (президент GOATS – прим. Sports.ru) не разговаривали. Я еще в 2Drots. Я и не уйду из 2Drots – аренда, скорее всего.
Мы еще не встречались с Гуди, ничего не обсуждали – я только вкатываюсь, можно сказать, набираю форму. Дмитрий Витальевич (Градиленко, главный тренер GOATS – прим. Sports.ru) пока ничего не говорит, подхожу или нет.
Сегодня тайм сыграл, нормально сыграл. Посмотрим – время покажет. Пока я всем доволен, пока я просто тренируюсь, есть площадка для тренировок. Есть между чем выбирать, будем общаться», – сказал Ярош.
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