«Я еще не «козел». Я не уйду из 2Drots – аренда, скорее всего». Ярош о возможной аренде в GOATS

Хавбек 2Drots Александр Ярош прокомментировал возможную аренду в GOATS.

«Я еще не «козел». Мы еще с Гуди (президент GOATS – прим. Sports.ru) не разговаривали. Я еще в 2Drots. Я и не уйду из 2Drots – аренда, скорее всего.

Мы еще не встречались с Гуди, ничего не обсуждали – я только вкатываюсь, можно сказать, набираю форму. Дмитрий Витальевич (Градиленко, главный тренер GOATS – прим. Sports.ru) пока ничего не говорит, подхожу или нет.

Сегодня тайм сыграл, нормально сыграл. Посмотрим – время покажет. Пока я всем доволен, пока я просто тренируюсь, есть площадка для тренировок. Есть между чем выбирать, будем общаться», – сказал Ярош.