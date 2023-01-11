Хачатурян о Гатагове: «Броуки» его не потянули. Я думаю он будет делать свою команду»

Советник «БроукБойз» по спортивной части Артем Хачатурян высказался о сорвавшемся переходе экс-тренера «На Спорте» Сослана Гатагова в команду.

«Общались с Гатаговым насчет его перехода в «Броуки», но не получилось. Ему нужна ответственность, а здесь непонятно, как делить полномочия. Он готовый тренер в пространстве медиафутбола и будет странно, если он будет заходить в команду без своего штаба.

Думаю, он не окажется ни в одной команде, а сделает свою команду. Сослан отказался приходить в «БроукБойз», и команда не потянула финансово – не конкретно его, а штаб», – сказал Хачатурян.