Хачатурян о Гатагове: «Броуки» его не потянули. Я думаю он будет делать свою команду»

Теги Сослан Гатагов БроукБойз На Спорте Медиафутбол

Советник «БроукБойз» по спортивной части Артем Хачатурян высказался о сорвавшемся переходе экс-тренера «На Спорте» Сослана Гатагова в команду.

«Общались с Гатаговым насчет его перехода в «Броуки», но не получилось. Ему нужна ответственность, а здесь непонятно, как делить полномочия. Он готовый тренер в пространстве медиафутбола и будет странно, если он будет заходить в команду без своего штаба. 

Думаю, он не окажется ни в одной команде, а сделает свою команду. Сослан отказался приходить в «БроукБойз», и команда не потянула финансово – не конкретно его, а штаб», – сказал Хачатурян.

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