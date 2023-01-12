«Не вижу их в третьем сезоне МФЛ – медиафутбольный клуб может быть интереснее». Хачатурян о Fight Nights

Теги Камил Гаджиев Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights Медиафутбол

Советник «БроукБойз» по спортивной части Артем Хачатурян высказался о команде Камила Гаджиева Fight Nights.

– Команда Fight Nights в следующем сезоне Winline Медиалиги?

– Если с точки зрения возможностей судить, которые им дали и как они ими воспользовались, то нет, в следующем сезоне я их не вижу.

Я считаю, что медиафутбольный клуб может и должен быть интереснее. Мало зрителей, мало подписчиков, мало контента производится интересного, ну и с футбольной точки зрения – не оптимально, скажем так, – сказал Хачатурян.

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