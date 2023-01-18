«Настроение не очень. Слышал, что сборная МФЛ под вопросом. Очень хотелось проверить себя». Стиль о матче сборной Медиалиги

Хавбек 2Drots Алекс Стиль высказался об игре сборной МФЛ против команд РПЛ.

«Настроение не очень. Слышал краем уха про то, что сборная МФЛ под вопросом. Очень хотелось поехать в Дубай, сыграть с командами РПЛ, но хрен знает, будет это или нет.

Эта новость меня очень расстроила, потому что хотелось проверить себя», – сказал Стиль.

Ранее президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал матч сборной МФЛ и команд РПЛ в Дубае.