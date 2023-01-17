«Титан» привлекает меня. Они обещали мне игровое время. В аренду уйти, наверное, да – рассматриваю такое». Эйтан о возможном переходе в «Титан»

Теги 2Drots Эйтан возможные трансферы Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Хавбек 2Drots Эйтан высказался о возможном переходе в «Титан».

«Как говорил, максимум будет аренда. Посмотрю, что будет после Казахстана. Лучше коллектива, чем 2Drots – для меня нет. Полного отказа или согласия «Титану» я не давал.

«Титан» привлекает меня. Они обещали мне игровое время. Несколько раз разговаривал с их президентом. В аренду, наверное, да – рассматриваю такое. А вот переходить полностью – нет», – объяснил Эйтан.

Ранее президент «Титана» Александр Зуев утверждал, что заинтересован в трансфере Эйтана.

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