«Титан» привлекает меня. Они обещали мне игровое время. В аренду уйти, наверное, да – рассматриваю такое». Эйтан о возможном переходе в «Титан»
Хавбек 2Drots Эйтан высказался о возможном переходе в «Титан».
«Как говорил, максимум будет аренда. Посмотрю, что будет после Казахстана. Лучше коллектива, чем 2Drots – для меня нет. Полного отказа или согласия «Титану» я не давал.
«Титан» привлекает меня. Они обещали мне игровое время. Несколько раз разговаривал с их президентом. В аренду, наверное, да – рассматриваю такое. А вот переходить полностью – нет», – объяснил Эйтан.
Ранее президент «Титана» Александр Зуев утверждал, что заинтересован в трансфере Эйтана.
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