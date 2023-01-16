Сибскана о переписанных африканцах: «Испокон веков темнокожие мужики прикидываются детьми, выбиваясь из нищеты»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана отреагировал на проблему переписанных футболистов в Африке.

«Африканские ######## футбола. Испокон веков темнокожие мужики, пытаясь выбиться из нищеты, прикидываются детьми. Срезают свой возраст на 3-4 года, особо наглые и на 8-10 сразу. Конечно, шансы получить контракт с европейской командой резко возрастают, ведь все ожидают, что если этот парень в 17 лет уже такое может, то дальше...

Сейчас ####### футбол уже тяжелее – стали проводить тесты МРТ, где по размеру костей запястья определяют истинный возраст. Ржака произошла сразу же: в Камеруне U17 из 30 человек сразу 21 оказались намного старше. А в ДР Конго вообще не получилось собрать состав, ибо там одни ######## – сборная просто снялась с турнира.

Чтобы вы понимали масштаб #########: просто представьте, что вратарю 2Drots Сычеву не 20 лет, а 15 по документам было бы! Манне не 24, а 18, например – их смело можно было продавать в Серию А в топовые клубы. Или Крапу не 19 лет, а 14. А, не, вот тут бы ничего не изменилось, сорян, плохой пример», – написал Сибскана.

Из молодежки Камеруна выгнали 21 из 30 игроков. Все из-за проваленных тестов на возраст