Сибскана о переписанных африканцах: «Испокон веков темнокожие мужики прикидываются детьми, выбиваясь из нищеты»

Теги сборная Камеруна по футболу Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана отреагировал на проблему переписанных футболистов в Африке.

«Африканские ######## футбола. Испокон веков темнокожие мужики, пытаясь выбиться из нищеты, прикидываются детьми. Срезают свой возраст на 3-4 года, особо наглые и на 8-10 сразу. Конечно, шансы получить контракт с европейской командой резко возрастают, ведь все ожидают, что если этот парень в 17 лет уже такое может, то дальше...

Сейчас ####### футбол уже тяжелее – стали проводить тесты МРТ, где по размеру костей запястья определяют истинный возраст. Ржака произошла сразу же: в Камеруне U17 из 30 человек сразу 21 оказались намного старше. А в ДР Конго вообще не получилось собрать состав, ибо там одни ######## – сборная просто снялась с турнира.

Чтобы вы понимали масштаб #########: просто представьте, что вратарю 2Drots Сычеву не 20 лет, а 15 по документам было бы! Манне не 24, а 18, например – их смело можно было продавать в Серию А в топовые клубы. Или Крапу не 19 лет, а 14. А, не, вот тут бы ничего не изменилось, сорян, плохой пример», – написал Сибскана.

Из молодежки Камеруна выгнали 21 из 30 игроков. Все из-за проваленных тестов на возраст

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9 комментариев

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denis_wtf
Это началось с фильма Шалун с братьями Уайнс
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los merengues
Ответ &_Bishep_&
######## ???????? Наё..щики?
Сектор приз на барабане.
+1
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Роман Буянов
Деятелям медифутбола самим не противно ли, что их по погонялам называют вместо имен везде?
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artem ofruss
Интересно что за тест, я бы хотел пройти его, сколько мой биологический возраст, отличается ли от реального
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Фут.Боль
Ответ SEM WILSON
Комментарий удален модератором
Слово там одно и тоже. Он его просклонял.
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Ахимассс
Ай,яй,яй
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Криптонит
Тем временем Минале скоро 50 будет ))
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SEM WILSON
Комментарий удален
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&_Bishep_&
######## ????????
Наё..щики?
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Евгений Квасников
Так это давно всем известно. Их тоже можно понять. Там реально жёсткая нищета.
+5
0
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