Николай Осипов: «Проект стадиона находится на обсуждении. Хотелось бы успеть сыграть хотя бы 1 матч на своем поле»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, когда стоит ждать стадион для третьего сезона МФЛ.

«Проект стадиона находится на обсуждении в департаменте строительства города Москвы. Я надеюсь, что после праздников все вернутся из отпусков и мы до конца января получим одобрение на проект, чтобы можно было спокойно весной, как только снег сойдет, приступать к строительным работам по его возведению.

В идеале, конечно, хотелось бы успеть сыграть хотя бы один матч сезона лиги на своем стадионе, но опять же все упирается в сроки и погоду. Как бы мы не хотели, мы не можем заставить весну прийти в марте по календарю, а не в конце апреля», – объяснил Осипов.

Ранее команды второго сезона Медиалиги высказывали недовольство состоянием газона на «Луче».