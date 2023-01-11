«От заявки был немного в шоке, но решил ехать за свои деньги. Не вижу себя в другой команде». Вагабонд о медиафутбольном турнире в Казахстане

Защитник 2Drots Олег Вагабонд объяснил, почему решил поехать на медиафутбольный турнир в Казахстане за свои деньги.

«Когда объявили заявку, я был немножко в шоке. Естественно, сразу начал думать, что делать. Рассмотрел все предложения, которые до сих пор поступают, сегодня написала еще одна команда. Поспрашивал у Карена, какие есть варианты. Он сказал, что выделили только на определенных людей. Я подумал, что отделяться не хочу, я пока себя вообще нигде не вижу, но при этом я планировал и так туда полететь. Почему бы нет? Решил за свои деньги. В идеале, заиграть, а там, как пойдет. У меня есть ютуб-канал, есть еще соц. сети, тот же тикток я там смогу спокойно вести, он там работает. У меня сейчас там друг живет, поэтому я его заодно повидаю. У меня от этого тоже есть определенные плюсы.

Согласен ли с мнением Яроша, что если и буду выходить, то при счёте 3:0 или 4:0? Если будет так, то че я с этим могу поделать? Отчасти от меня это тоже зависит, как я работать буду на тренировках, в товарищеских играх. Все может быть, кто-то может приехать и заболеть, поэтому я вижу только возможности.

Возможен ли переход в другую команду, если ничего не изменится? Гипотетически – все может быть. Я могу приехать, ноль минут сыграть, у меня вообще ничего не получится, даже по контенту. Я просто сяду в лужу и буду очень сильно думать. Но в последнее время, что я размышлял, если вдруг и какой-то уход, то, наверное, в свободное плавание, то есть усиление ютуба. Может гипотетически создание своей команды, но пока я себя больше нигде не вижу, кто бы не писал. Мне кажется, вообще не впишусь», – сказал Вагабонд.