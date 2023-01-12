«Мы этот вопрос еще не закрыли, но этот матч обязательно состоится». Осипов о матче сборной МФЛ против «Сахалинца»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о возможном матче сборной МФЛ против «Сахалинца».

«Мы с «Сахалинцем» этот вопрос не закрыли. Этот матч обязательно состоится. В связи с тем, что когда эта история начиналась, и мы ее анонсировали – мы находились немного в других геополитических реалиях. Сейчас зима – сыграть в России не составляет возможности. Мы пробуем найти локацию за границей.

Сейчас, если получится, если мы успеем, если успеет «Сахалинец» собраться, организоваться, то было бы здорово сделать на кубке РПЛ матч сборной МФЛ с «Сахалинцем», как вариант – в Абу-Даби. Если же не получится – ничего не мешает попробовать сделать эту историю чуть позднее», – заявил Осипов.