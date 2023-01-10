Агент Сафонов о Дзюбе: «Может быть, Артем создаст свою команду в Медиалиге»

Агент Алексей Сафонов высказался об одном из возможных вариантов продолжения карьеры для Артема Дзюбы.

«Может быть, создаст свою команду в Медиалиге, может быть, куда-то уедет. Я чужие деньги не считаю, но, наверное, он уже достаточно заработал. Для него не стоит вопрос ребром: обязательно найти себе сейчас клуб. Все люди разные.

Павлюченко, например, играл в удовольствие за «Знамя». По поводу Дзюбы не уверен. Мне сложно представить его в составе условного питерского «Динамо».