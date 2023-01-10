Агент Сафонов о Дзюбе: «Может быть, Артем создаст свою команду в Медиалиге»

Теги Артем Дзюба Роман Павлюченко Алексей Сафонов Знамя Ногинск Winline Медиалига Медиафутбол

Агент Алексей Сафонов высказался об одном из возможных вариантов продолжения карьеры для Артема Дзюбы.

«Может быть, создаст свою команду в Медиалиге, может быть, куда-то уедет. Я чужие деньги не считаю, но, наверное, он уже достаточно заработал. Для него не стоит вопрос ребром: обязательно найти себе сейчас клуб. Все люди разные.

Павлюченко, например, играл в удовольствие за «Знамя». По поводу Дзюбы не уверен. Мне сложно представить его в составе условного питерского «Динамо».

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14 комментариев

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wRong
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Ответ Sliva
Мда, так быстро от капитана сборной до медиалиги еще никто не добирался)
Эм, Джикия добрался до туда вообще будучи действующим футболистом
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Einfach Safari
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Ответ Саша Пушкин
Братцы, накидайте идей для названия команды?
Зубы Дзюбы
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Максим Пантелеев
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Когда не позвали на ДР, а ты такой : Да не очень-то и хотелось.Я дома уже поел.
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Зизуха
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Ответ Мукунку хороший
Не надо… пусть идёт по адресу.. он его хорошо знает)
Аль-Наср?
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Эрго Прокси
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Самое главное, чтоб "экспертом" не стал на тв, а то придется слишком часто видеть новости с ним)
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GreenUfa
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Почему строка со статистикой игрока можно ознакомиться здесь не работает, выходит стата только если нажать на саму фамилию игрока в тексте
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Плакса Джон ушел налево
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Фк руки загребуки
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werowolf-gears
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Джонни Синса стоит ждать в команде?
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Саша Пушкин
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Братцы, накидайте идей для названия команды?
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Ебздрогыч
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1 Drocher, будет дерби с 2 Drots
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Sliva
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Мда, так быстро от капитана сборной до медиалиги еще никто не добирался)
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frol92
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Команда будет ZaDrots называться?
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Арсений Элин
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Только что и остаётся Артему!
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Мукунку хороший
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Не надо… пусть идёт по адресу.. он его хорошо знает)
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