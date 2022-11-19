Президент AMC Fight NIghts Гаджиев: «Будучи действующим футболистом, я бы никогда в жизни не пошел играть в МФЛ. Я считаю это стремная тема»

Президент ММА-промоушена AMC Fight Nights и одноименной футбольной команды Камил Гаджиев признался, что негативно относится к участию профессиональных футболистов, таких как казахстанец Айбол Абикен, в Мединой футбольной лиге.

В настоящее время Абикен, отбывающий четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, выступает за клуб «SD Family» в МФЛ.

— Будучи действующим футболистом, я бы никогда в жизни не пошел играть в МФЛ. Я считаю это стремная тема. И это не только Абикена касается. Если я Павлюченко, который уже отыграл и сейчас в свое удовольствие — это чуть другая история.

Но если я действующий футболист, мне не нашли места в футболе и я сразу играю в МФЛ — это стремно для меня. На мой взгляд это не то. Я не говорю, что не понимаю их, я просто говорю из личных ощущений. Это как будто ты поставил крест на своей карьере, а сейчас раз и ты снова в большом футболе. Спрашивается, а что ты тогда в медийной лиге делал?, — заявил Гаджиев.

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