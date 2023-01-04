Ивич возглавил «Краснодар». Сторожук будет тренировать «Краснодар-2»

Теги премьер-лига Россия Александр Сторожук Владимир Ивич Краснодар Краснодар-2 Футбол

Владимир Ивич назначен на пост главного тренера «Краснодара».

45-летний специалист сменил Александра Сторожука. Соглашение с сербским тренером подписано на два года.

Его ассистентами в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.

Ивич ранее тренировал «Маккаби» из Тель-Авива. Также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

Стоит отметить, что Сторожук также останется в структуре клуба – он возглавит «Краснодар-2».

«Краснодар» занимает восьмое место в таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

23 комментария

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Lol Ko
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Интересно будет посмотреть. Хорошо, что новое лицо. А то кругооборот этот надоел. Хотя Краснодар всегда отличался в плане тренеров.
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Сергей Галынский
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Удачи
А Сергею Николаевичу здоровья 🙏
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Пьяный Погрребняк
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Посмотрим, входные данные достаточно неплохие, будет интересно. Старожуку спасибо за работу, отдавался команде, был человеком, которому не всё равно и хорошо, что остался в структуре, в Крд-2 будет человеком, с опытом в РПЛ.
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NEgr17
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Краснодар как попугаи... Динамо возглавил Немец, тут же быкам захотелось немца. Динамо возглавил Серб с опытом работы в АПЛ и Еврейской лиге- Быкам понадобился такой же тренер. Могли бы держаться своего стиля в виде Мусаева. А так удачи новому тренеру в Нашем чемпионате
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Валерий Буторин
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Плохо то, что на Русском не изъясняется. Но ничего, Сербский Русскому сродни, поэтому надеемся, что понимание придёт быстро. Академии - стабильного развития. " Краснодару - красивых побед.Болельщикам - радости. Сергею Николаевичу - здоровья и терпения!
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Дмитрий Тихонов
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Отлично когда все на своих местах!
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Spartakus1984
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Скоро введут лимит на иностранных тренреов в РПЛ
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Pavel Kalugin
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Это который с Кежманом в партизане играл?
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Tahir Turk
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Почему не Мусаев? Смысл сейчас от приглашения иностранного тренера? Легионеров почти нет, еврокубков тоже. Я не знаю,какой тренер Ивич, но желаю ему удачи
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krupin82
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Шило на мыло поменяли.
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Pavel Pavlovskiy
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Урааа !! Вперёд быки !!!
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MstAndreev
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Новый ролик "Краснодара" будет называться "С нами Христос")
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Trash Talking
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Олица Ивич?
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Caniball
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Хуже точно не будет у Краснодара.
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Delantero812
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Крайне интересно
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Руслан Кожухов
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Ура!
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Serge Vendino
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Ответ huchmuch
"Ивич ранее тренировал." - уже хорошо, ценное уточнение в статье)
Ещё ценнее, что за этим следует крайне содержательное предложение - "Маккаби" из Тель-Авива
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Хан Рустам
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Неплохой
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huchmuch
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"Ивич ранее тренировал." - уже хорошо, ценное уточнение в статье)
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Гоша Петров
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Прекрасное назначение.Тренер дважды выигрывал израильский чемпионат,выигрывал кубок Греции,становился тренером сезона в Греции,тренером месяца в английском чемпионшипе.Возраст для тренера еще молодой,на бумаге должен оживить Краснодар.
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Александр Зубков
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Христоса вратарям Краснодара и не хватало.
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Valeriy50
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Удачи!!!
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Владимир Маркин
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