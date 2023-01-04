Ивич возглавил «Краснодар». Сторожук будет тренировать «Краснодар-2»

назначен на пост главного тренера « ».

45-летний специалист сменил . Соглашение с сербским тренером подписано на два года.

Его ассистентами в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.

Ивич ранее тренировал «Маккаби» из Тель-Авива. Также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

Стоит отметить, что Сторожук также останется в структуре клуба – он возглавит « ».

«Краснодар» занимает восьмое место в таблице Мир , набрав 25 очков в 17 матчах.