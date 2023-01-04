Ивич возглавил «Краснодар». Сторожук будет тренировать «Краснодар-2»
Владимир Ивич назначен на пост главного тренера «Краснодара».
45-летний специалист сменил Александра Сторожука. Соглашение с сербским тренером подписано на два года.
Его ассистентами в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.
Ивич ранее тренировал «Маккаби» из Тель-Авива. Также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».
Стоит отметить, что Сторожук также останется в структуре клуба – он возглавит «Краснодар-2».
«Краснодар» занимает восьмое место в таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.
А Сергею Николаевичу здоровья 🙏