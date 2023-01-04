«Время поднимать русский дух! Иностранцы нас кинули, не нужно сейчас смотреть на них». Ловчев об Ивиче в «Краснодаре»

Теги премьер-лига Россия Валерий Карпин Евгений Ловчев Владимир Ивич Краснодар Политика Матч ТВ Футбол

Евгений Ловчев критически отнесся к назначению Владимира Ивича на пост тренера «Краснодара».

«Даже не знаю, что сказать. Я просто не знаю этого тренера. Почему назначают таких специалистов? Видимо, наши, которые потом на телевидение ходят, не показывают себя должным образом. В них не верят люди, которые финансируют футбол.

С другой стороны, сейчас именно то время, когда все иностранцы нас кинули. Даже Ловрен, который вроде бы долго держался, сейчас решил уехать.

Поэтому мне кажется, что смотреть на иностранцев как на тренеров и игроков сейчас не нужно. Нужно заниматься развитием своего футбола. Это мое глубочайшее убеждение.

Наверное, нужно договариваться с иностранцами, что если они сами уезжают – с них неустойка. Тогда будет понятно, что человек приехал надолго.

Тот же «Краснодар» нарывался на подобное с Фарке. Да, можно много говорить о том, что сербы к нам относятся хорошо, но после всего, что происходило, ничему не удивлюсь. Финны‑хоккеисты, которые здесь играли, рассказывали, что их семьям угрожали.

Или взять эту ситуацию с эстонскими футболистами, которые сфотографировались с Карпиным. Ну просто идиотизм!

Как же они нас ненавидели долгие годы, что сейчас все выплеснули. Для них неважно, участвуешь ты в политике или нет: русский – враг народа. В такой ситуации время поднимать русский дух!» – сказал бывший футболист «Спартака».

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33 комментария

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Amalfitano
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С одной стороны Ловчев прав. Они нас тупо кидают. Но с другой стороны, Кобелева что ли назначать? Ну нет у нас тренеров высоко уровня.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ angry horse
В чем именно? То что в России общество презирает ЛГБТ ценности? 😎
Презирает? Гей Клубов в Москве видимо не видимо. Да кстати, почему в России не запрещают продукцию лояльную к ЛГБТ?
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Футбол_это_жизнь
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Столько лет поднимали страну с колен, теперь ещё и дух поднимать надо.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Красный чай
Многие в России кричат про русофобию а ксенофобию которую тут процветает не замечают.
Факт
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Катя СПб
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Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русской дух… там Русью пахнет!
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инок
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Когда уже ветеранов лечить будут. А то неплохо они
устроились на матч-тв...
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Я Антиспартаковец
Лично мне, как и любому вменяемому гражданину России, футбол сейчас не важен, он просто потерял свою актуальность. День, когда на Украину попадали бомбы, является лучшим днем в истории России с 1991 гожа
Это называется: У соседа корова умерла, плевать что у меня сарай горит.
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Влад Путман
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Не иностранцы, русофобы и англо-саксы кинули Россию, а бункерный самодержец. Надо подымать русский дух и сплачиваться вокруг него.
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кабан галльский
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Бесит уже этот дед. Уровень экспертизы в духе "а вот в наше время все было намного лучше!!!!!!!!11". Зачем его вечно пихают на тв?
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ta-tosha
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Купите ему юрту, посадите его там и пусть товарищ шаманствует, ловит и спасает духи и прочую нечисть. И всей этой советской старой гвардии тоже, вопрос нужно решать радикально:)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Пф, какой пафос
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Я Антиспартаковец
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Лично мне, как и любому вменяемому гражданину России, футбол сейчас не важен, он просто потерял свою актуальность. День, когда на Украину попадали бомбы, является лучшим днем в истории России с 1991 гожа
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Гегенпрессинг Рангника
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Они походу русский дух алкоголем повышают, откуда эти бредни берутся хз
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Гегенпрессинг Рангника
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Они походу русский дух алкоголем повышают, откуда эти бредни берутся хз
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angry horse
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Ответ M_i_t_y_a
О чем ты с ним пытаешься вести диалог? У него неприязнь к иностранцам является расизмом Интересно, сколько рас по его мнению? Столько же, сколько государств?
Так не только же к самим иностранцам, а и к их культуре и образу жизни😎
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Злобный Конь
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Сейчас бы ещё сербов начать обс-ть,последних в Европе кто ещё к нам нормально относится.
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Любезный Коссутий
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что-то случилось, видимо
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Дядя ТУРА
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Просто какой-то сюр! Одри нацистские лозунги
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Артём Никулин
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Кто-то до сих пор отмечает
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RUSSERG
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Вместо того чтобы ходить на телевидение, нашим великим тренерам нужно сначала начать тренировать клубы первой или второй лиги. А то сразу им клуб рпл подавай.
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M_i_t_y_a
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Ответ Красный чай
Это называется гомофобия, а я про ксенофобию (неприязнь к иностранцам)
О чем ты с ним пытаешься вести диалог? У него неприязнь к иностранцам является расизмом
Интересно, сколько рас по его мнению? Столько же, сколько государств?
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Злобный Конь
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Аж перегаром ловчевским с дисплея пахнуло.
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Sobachkin
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И кто кого ненавидит? Они не уважают власть, её действия, а не народ.. хотя русский дух сейчас уже неделю не просыхает, смотря всякие Кривое Зеркало и фильмы на НТВ. Хотя Ловчев ещё тот совок, без МатчТВ бы банки собирал на пенсию....
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Василий Васильев
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Так-то в нынешней ситуации с Косово это Россия кинула Сербию))
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Игорь Новиков
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Ответ Красный чай
Многие в России кричат про русофобию а ксенофобию которую тут процветает не замечают.
Это другое. Это можно (на самом деле - нет!).
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