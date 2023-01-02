«Я очень ждал этой поездки. Пока тильтуха». Вагабонд о непопадании в заявку 2Drots на турнир в Казахстане

Олег Вагабонд прокомментировал непопадание в список игроков 2Drots, вызванных для участия в турнире в Казахстане.

«Ну, в общем, вы поняли. Если честно, я очень ждал этой поездки. Была бы крутая история.

А пока тильтуха – не более. По большому счету просто врасплох застали 🤷🏻‍♂️

Посмотрим как сложится, все может быть!», – написал защитник 2D.

Видео на ютуб-канале «Торпедо-2» собирают больше просмотров, чем канал основной команды. Это все дело рук Вагабонда из 2Drots