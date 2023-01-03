Эйтан о том, что не едет в Казахстан с 2Drots: «Я не особо хотел реально. Мне надо лететь в Португалию»

Эйтан рассказал, почему не едет на турнир в Казахстан с 2Drots.

«Скажу честно: я не расстроился, потому что не особо горел желанием ехать туда, участвовать, там холодно (смеется).

На самом деле я реально не особо хотел. Я не еду не из-за того, что меня не взяли. Меня спрашивали несколько раз, я отвечал, что через неделю смогу сказать точно.

У меня не получится, потому что мне надо лететь в Португалию, у меня не все нормально с документами. Не знаю насчет , но, похоже, у него такая же ситуация.

А насчет «Титана» я ничего не буду пока говорить. Я в 2Drots пока», – сказал Эйтан.