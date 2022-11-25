2Drots и FightNight приедут на турнир в Казахстан. Об этом сообщил Дидар

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал, что 2Drots и FightNight приедут на турнир в Казахстан.

Об этом он сообщил в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».

Ранее Дидар анонсировал проведение медиафутбольного турнира в Астане с 21 января по 12 февраля 2023 года. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Возможными участниками назывались Reality, GOATS, «Броуки», Starmix, «Информ», а также команды из Кыргызстана и Узбекистана.

Среди потенциальных участников был и «Амкал», но основатель команды Герман Эль Класико сообщил, что его клуб не сыграет на турнире в Казахстане.