«Желаю в новом году определить главные задачи в своей жизни и довести их до завершения. Все получится, я верю в вас» Цветков поздравил с Новым годом

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Александр Цветков написал новогоднее поздравление для болельщиков.

«Всех с наступившим новым годом. Желаю всем в новом году определить главные задачи в своей жизни, сфокусироваться на них и довести до завершения.

Будет тяжело, местами казаться что невыполнимо, но просто делайте, пока не получится, а у вас получится, я верю в вас. А так же обязательно берегите свое здоровье и почаще звоните/общайтесь с близкими.

Не забывая говорить, как вы их любите, потому что время не идет, оно уходит. Всем продуктивного года, проведите его так, что бы гордились собой в конце года, 31 декабря» – написал защитник «Ромы».

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