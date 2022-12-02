Футболист «Краснодара» может сыграть за «Рому» в новом сезоне Winline Медиалиги
Футболист основы «Краснодара» может сыграть в третьем сезоне Winline Медиалиги.
Возможный трансфер анонсировал основатель «Ромы» Ромарой.
«Кто-то из «Краснодара» сможет выйти за «Рому» в следующем сезоне МФЛ. Игрок, основы, да. Больше подсказывать не буду.
На один матч точно, если ему разрешат. Переговоры прошли, мы уже подписали – в голове. Его устроил контракт, в нем прописан только игровой номер.
Его не отпустят, я ж знаю! С клубами тяжело общаться. Но в теории он может сыграть. Если «Рома» приедет на шоу-матч в Краснодар, он сыграет за «Рому», – сказал Ромарой телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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