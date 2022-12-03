Ромарой об участии в 3-м сезоне Winline Медиалиги: «Даже если «Рому» не возьмут, мы все равно будем живы. Просто будем ездить в города и играть медийные матчи»

Основатель «Ромы» Ромарой высказался о планах на следующий сезон Winline Медиалиги и рассказал, кого бы хотел вернуть в команду.

– Что тебя мотивирует содержать «Рому»? У вас нет побед, нет денег, нет спонсоров.

– У нас есть трофей.

– Трофей заслужила команда, которой уже нет.

– У нас 8 человек осталось. Я сохраняю историю, брат. Так что не надо. И всегда есть 1 человек, которого мы ждем.

– Цветков?

– Нет, если этот человек приедет, то у нас будет еще 1 трофей.

– Ты гарантируешь, что в 3-м сезоне вы будете живы?

– Даже если нас не возьмут, мы все равно будем живы.

– ЛФЛ, понятно, а будут медийные матчи?

– Да, просто будем ездить в города.

– У вас есть деньги для этого?

– Найдем, что-нибудь придумаем. Договоримся.

– Норик (Полузащитник МФК «Рубин» Норик Авдалян – прим. Sports.ru) говорит, что им интересуется ЛФК «Рома». Ты готов удовлетворить его запросы?

– Да, премки и еще 4 зарплаты сверху (смеется).

– Ты готов Багдасара вернуть в команду?

– Нет, в «Рому» не возвращаются.

– Почему?

– У команды есть принципы. В «Рому» могут вернуться только несколько человек.

– Обольский (Экс-нападющий «Ромы» Николай Обольский – прим. Sports.ru)?

– Обольский в «Роме» всегда. Он сейчас в аренде в испанском клубе ######, рано или поздно, лет через 15 карьера у него закончится, и мы его ждем, – сказал Ромарой в интервью телеграм-каналу «VF – Влажный футбол».