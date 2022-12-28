Дмитрий Егоров отрейтинговал медиафутбольные турниры 2022 года

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров составил топ-3 медиафутбольных турнира за 2022 год.

«1 место, с огромным запасом – МФЛ-1:

Все было прекрасно, кайфово, семейно, смешно, дерзко, с финалом на «ВТБ Арене». И да, это была революция, новая ступень, поэтому место первое. И не было токсиков.

2 место – МКС:

Крутые матчи, крутой стадион, печеньки в раздевалках, все качественно, топ просмотры, но ничего нового и революционного по сравнению с МФЛ, неожиданно маленький призовой фонд и почти трехнедельный затык по финалу.

3 место – МФЛ-2:

Революционные вещи были – новые правила, красные мячи. Была «Открытие Арена», была «Краснодар-2 Арена». Интересные команды заходили – «Десятка» и «Козлы», но…

Мобилизация, невыполненные из-за этого обещания по аренам, 18 не самых ярких команд, ссоры организаторов, осенний «Луч» с холодом и ливнями, токсичные по отношению к лиге команды, общая усталость всех, какие-то непонятки с рейтингом медиаактивности – все это второй сезон подпортило. Безусловно, осень и «Луч» – понятия несовместимые ни при каких условиях», – написал Егоров.