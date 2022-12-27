«Юран будет высказываться не хуже Сибсканы в медиафутболе». Хавбек «Броуков» Киса о тренере

Теги Антон Соснин Сергей Юран Никита Киселев Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Никита Киселев высказался о возможном назначении Сергея Юрана главным тренером «БроукБойз». 

«Я думаю, что нам очень подойдет Юран, потому что он будет просто ########### со стороны медиа, а Сос (Антон Соснин – прим. Sports.ru) будет нам с футбольной стороны какие-то мысли доносить.

Ну Юран тоже отличный специалист, все-такие в РПЛ поработал, но по медиа части он будет высказываться не хуже Сибсканы», – сказал полузащитник «Броуков».

Ранее «Броуки» начали переговоры с Юраном.

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4 комментария

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M_i_t_y_a
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Киса, Сос …
Им все по 5 лет что ли?
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Отец-основатель
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Звуки рвоты...
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Алексей Синяков
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Опять это гумно в ленте футбола
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Барсик Юрана
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Какой ты киса, ты 🤡
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