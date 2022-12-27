«Юран будет высказываться не хуже Сибсканы в медиафутболе». Хавбек «Броуков» Киса о тренере
Никита Киселев высказался о возможном назначении Сергея Юрана главным тренером «БроукБойз».
«Я думаю, что нам очень подойдет Юран, потому что он будет просто ########### со стороны медиа, а Сос (Антон Соснин – прим. Sports.ru) будет нам с футбольной стороны какие-то мысли доносить.
Ну Юран тоже отличный специалист, все-такие в РПЛ поработал, но по медиа части он будет высказываться не хуже Сибсканы», – сказал полузащитник «Броуков».
Ранее «Броуки» начали переговоры с Юраном.
Им все по 5 лет что ли?