«Пока мы не выиграем МФЛ, мы будем приезжать и приезжать». Дидар об участии SD в третьем сезоне Медиалиги

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек прокомментировал участие команды в третьем сезоне .

«Пока официально не приглашали, но если нас пригласит, мы обязательно будем играть.

Я максималист и всегда добиваюсь своих целей. Пока мы не выиграем МФЛ, мы будем приезжать и приезжать», – сказал Дидар.

Во втором сезоне МФЛ SD занял седьмую строчку группы B при 8 играх, имея 10 очков.

Ранее Дидар анонсировал медиафутбольный турнир в Казахстане. Он стартует 21 января.

Вот полной состав участников. Все матчи турнира пройдут на «Астана Арене».