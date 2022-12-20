«Пока мы не выиграем МФЛ, мы будем приезжать и приезжать». Дидар об участии SD в третьем сезоне Медиалиги
Президент SD Family Дидар Сыдыкбек прокомментировал участие команды в третьем сезоне Winline Медиалиги.
«Пока официально не приглашали, но если нас Николай Осипов пригласит, мы обязательно будем играть.
Я максималист и всегда добиваюсь своих целей. Пока мы не выиграем МФЛ, мы будем приезжать и приезжать», – сказал Дидар.
Во втором сезоне МФЛ SD занял седьмую строчку группы B при 8 играх, имея 10 очков.
Ранее Дидар анонсировал медиафутбольный турнир в Казахстане. Он стартует 21 января.
Вот полной состав участников. Все матчи турнира пройдут на «Астана Арене».
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