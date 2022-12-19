Арби: «Не буду играть в МФЛ-3, пока президент Осипов. Он мне неприятен»

Голкипер Basement Арби рассказал про будущее команды и участие в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– Арби, у вас недавно командная встреча была, что с вами будет дальше?

– Да, была встреча, Basement – жив. После нового года, скорее всего, начнем тренироваться.

– Стоит вас ждать в МФЛ-3?

– Лично меня – нет, ни в одной команде не буду там играть в МФЛ-3, пока там где-то трется, что-то делает .

– Почему так?

– Не хочу его даже на улице видеть, нигде ни на каких ролях. Это не обида, просто человек неприятен и все, – сказал Арби.