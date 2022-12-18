Сергей Дурасов предсказал результат и ход финала ЧМ-2022. Не угадал только счет в серии пенальти

Комментатор «Матч ТВ» и игрок Watch TV Сергей Дурасов предсказал исход финала ЧМ-2022 в Катаре Аргентина – Франция.

«Французы пропустят первыми – дальше начнется переполох на футбольном поле. Я бы поставил на 2:2 в основное время, 3:3 – в добавленное и 3:0 по пенальти выиграет Аргентина», – заявил Дурасов.

Основное время матча Аргентина – Франция закончилось со счетом 2:2, овертайм – со счетом 3:3, 4:2 по пенальти победу одержала сборная Аргентины.