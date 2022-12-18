Льорис о поражении в финале ЧМ-2022: «Было похоже на боксерский поединок – удар за ударом. Мы не сдавались до конца»

прокомментировал поражение сборной Франции в финале .

«Трехцветные» проиграли Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:3, 2:4 по пенальти).

«Это трагичная история, которая закончилась печально. Мы действительно провалили первый тайм из-за большого количества технических ошибок. Мы не выигрывали единоборства, соперник доставлял нам неприятности. Логически все шло к их победе.

В середине второго тайма мы почувствовали прилив гордости и благодаря таланту Килиана [Мбаппе] смогли отыграться. Это было похоже на боксерский поединок, удар за ударом.

Аргентинцы хорошо начали матч, играли агрессивно, используя все аспекты игры. Весь матч мы были довольно медленными. Вирус? Мы не собираемся оправдываться, мы выложились по полной, не жульничали. Нужно поздравить ребят, потому что мы не сдавались до самого конца», – сказал вратарь « » и сборной .

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