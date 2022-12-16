Текила – игрокам «РМ»: «Надоели сказки об интересе топ-клубов. Нам не составит труда собрать новую команду хоть за неделю»

Босс « » Текила публично обратился к футболистам своей команды.

«То ли наши игроки насмотрелись на вкиды игроков из других команд, то ли выход в финал – это какое-то нереальное достижение, из-за которого можно выкручивать руки руководителям и диктовать условия.

Я, если честно, задолбался за последнюю неделю решать бытовые всем проблемы, которые, причем, создают сами себе. Надоело слушать сказки о каком-то интересе со стороны других топовых команд.

И точно не хочу рассматривать новые условия сотрудничества перед Новым годом, когда вообще ничего не понятно...

Хочется напомнить, что мы с Тарой собрали команду за 2 недели. Половина из тех, кто не прошел отбор в других командах!

Это означает, что нам не составит труда собрать заново хоть за неделю... Подумайте об этом, дорогие мои!» – написал Текила.