«Я порнозащитник». Дорохов и Мусагалиев приняли участие в тренировке ФК «10»
На ютуб-канале ФК «10» появился ролик, где они вспоминали первые моменты для их команды: первый сбор, первая товарищеская игра, первая форма и многое другое от создания клуба до участия в Winline Медиалиге.
Один из таких моментов – первая тренировка президентов ФК «10» Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева.
Дорохов: «Когда уже футбол? Это фигня какая-то!» Денис недоволен проведением разминки.
Дорохов: «Я опорник! Я порнозащитник!»
Потом сыграли в футбол.
И Дорох не забил свой своей первый пенальти.
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