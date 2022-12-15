«Я порнозащитник». Дорохов и Мусагалиев приняли участие в тренировке ФК «10»

Теги Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Денис Дорохов Медиафутбол

На ютуб-канале ФК «10» появился ролик, где они вспоминали первые моменты для их команды: первый сбор, первая товарищеская игра, первая форма и многое другое от создания клуба до участия в Winline Медиалиге.

Один из таких моментов – первая тренировка президентов ФК «10» Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева.

Дорохов: «Когда уже футбол? Это фигня какая-то!» Денис недоволен проведением разминки.

Дорохов: «Я опорник! Я порнозащитник!»

Потом сыграли в футбол.

И Дорох не забил свой своей первый пенальти.

 

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