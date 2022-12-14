Егоров о Месси: «Он должен выиграть ЧМ-2022. Все страны мира болеют за Аргентину из-за Лео»

Босс Дмитрий Егоров высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Почему же Месси в таком порядке? Первое и самое главное, вы и так это знаете, он гений, который уже 17-18 лет крутит весь футбольный мир на своем болте, так и каждого, кто ему попадается. Второе, Лео, вопреки нытью специалистов и простых людей, никакой не старый. 35 лет – это идеальный возраст для современного футболиста, особенно для Месси.

Почему? Все просто! Давайте, так, ему 35, а не 38 как Криштиану. Роналду 2,5 года назад тоже вваливал по 50 мячей за «Ювентус» в чемпионате, в ЛЧ, во всех еврокубках и за сборную, а сейчас с трудом «Шериф» наказывает.

Во-вторых, он не поимел свое тело, как другой Роналдо. Он еще в юности ушатал свои колени, а в 35 лет выглядел уже как Игорь Синяк, а не как профессиональный футболист. Месси не бухал, не нюхал, а был нормальным пацаном.

Он суперпрофик, он бешеный фанат футбола и плевать он хотел на все остальное. Он никогда не будет суперполитическим активистом, не будет петь на телевидении, не станет поп-звездой. Ему насрать на это, он супермен в футболе!

Футбол – это его жизнь, футбол и Лео – это одно и тоже, поэтому в 25 лет он может носиться как в 20 без потери резкости, но в 35 лет он еще умнее. Можно предположить, что он сыграет еще и в США через 4 года, когда ему будет 39 лет.

Но сейчас он должен выиграть ЧМ-2022 в Катаре. Вся страна заложила дома, набрала кредитов, просто где-то насобирала этих денег исключительно для того, что приехать в Катар, чтобы все стадионы были заполнены этими бело-голубыми флагами, чтобы всей страной поддержать Лео.

Ни одна страна не болеет так за свою сборную, как Аргентина сейчас. Даже есть ощущение, что все страны мира тоже болеют за Аргентину из-за Лео. Даже Ибрагимович и Роналдиньо болеют за Месси. Все хотят, кроме Криштиану, чтобы Аргентина и Лео взяли титул.

Этого хотят даже соперники сборной Аргентины. Представим, Ловрен – жесткий парень идет плечо в плечо с Лео, он отлетает, и что делает Ловрен? Он мог бы порадоваться, завести трибуны и команду, но нет, он подходит и извиняется перед Лео, хотя сыграл чисто, хотя штрафной не назначили, а Лео смотрит на него как на ничтожество. А какой злости и победе можно говорить?» – сказал Егоров.