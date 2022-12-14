Семин о ЧМ: «Хочется видеть Месси чемпионом, но вдруг Марокко победит? У них есть чему поучиться – реализму»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Семин рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022.

– Кого из оставшихся команд хотите видеть чемпионом мира?

– Наверное, Аргентину. Хочется, чтобы Месси стал чемпионом. Он оставил большой след в футболе. Он заслуживает этого! Но заслуживает ли команда? Тут есть вопросы.

Есть много козырей у Франции. А вдруг Марокко станет чемпионом? Что ты тогда скажешь? Что в футбол нужно играть как Марокко? Нет, но у Марокко есть чему учиться – реализму. Вот у тебя есть определенные игроки с определенными способностями, и ты должен на сто процентов развить способности каждого. А если сделаешь это еще больше, на сто десять, то обязательно будет большой успех.

Это работает на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Но в любительской команде тоже. Вот это и есть задача тренера. Тактика тоже танцует не от того, что, вот, я мыслю: «Хочу, чтобы все играли, как Месси». Но у меня нет Месси и других таких игроков! Я должен играть так, как позволяет подбор футболистов! Это самое основное.

В отдельных командах тот же Гвардиола может подбирать игроков под свою модель, потому что имеет такие возможности. А мы, простые смертные, как тренер сборной Марокко, живем в футболе по-другому, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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