Семин о ЧМ: «Хочется видеть Месси чемпионом, но вдруг Марокко победит? У них есть чему поучиться – реализму»

рассказал, за кого будет болеть в финале .

– Кого из оставшихся команд хотите видеть чемпионом мира?

– Наверное, . Хочется, чтобы Месси стал чемпионом. Он оставил большой след в футболе. Он заслуживает этого! Но заслуживает ли команда? Тут есть вопросы.

Есть много козырей у Франции. А вдруг Марокко станет чемпионом? Что ты тогда скажешь? Что в футбол нужно играть как Марокко? Нет, но у Марокко есть чему учиться – реализму. Вот у тебя есть определенные игроки с определенными способностями, и ты должен на сто процентов развить способности каждого. А если сделаешь это еще больше, на сто десять, то обязательно будет большой успех.

Это работает на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Но в любительской команде тоже. Вот это и есть задача тренера. Тактика тоже танцует не от того, что, вот, я мыслю: «Хочу, чтобы все играли, как Месси». Но у меня нет Месси и других таких игроков! Я должен играть так, как позволяет подбор футболистов! Это самое основное.

В отдельных командах тот же Гвардиола может подбирать игроков под свою модель, потому что имеет такие возможности. А мы, простые смертные, как тренер сборной , живем в футболе по-другому, – сказал бывший главный тренер .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ