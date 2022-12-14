Причина смерти американского журналиста Уола – разрыв аневризмы аорты. Он умер во время матча Нидерланды – Аргентина на ЧМ-2022

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Стало известно, почему умер американский журналист Грант Уол.

Уол скончался во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти – 3:4). 

Вскрытие, проведенное в Нью-Йорке, показало, что Уол умер от разрыва аневризмы аорты, сообщила жена Уола. 

Корреспонденту CBS Sports было 48 лет.

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