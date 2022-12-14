Эдамс о Месси: «Если Аргентина обыграет Францию, он может стать величайшим футболистом в истории»

Хавбек 2Drots Эд прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022 в Катаре.

«Месси – легенда, 100 процентов. Получается, один матч остался человеку – со сборной Франции, скорее всего. В случае победы Лео станет, не побоюсь этого слова, самым величайшим футболистом в истории человечества.

Не согласятся, наверное, только критики типо Ловчева и т.д., которые будут утверждать, что Марадона и Пеле были на другом уровне.

Если всё же Аргентина выиграет в финале, жалко будет Роналду, на фоне Месси с кубком ЧМ, он станет номер два уже безусловно, – заявил Эдамс.