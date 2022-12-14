Месси сравнялся с Марадоной по выходам в финал ЧМ – по 2. Диего взял золото и серебро

сравнялся с по количеству выходов в финал чемпионата мира.

вышла в финал , обыграв в полуфинале Хорватию (3:0). В последнем матче южноамериканцы встретятся с Францией или Марокко.

Месси вышел в финал мирового первенства во второй раз. В 2014-м году команда Аргентины уступила Германии в финальном матче (0:1).

Марадона тоже играл в финалах ЧМ дважды. В 1986 году аргентинцы стали победителями турнира, обыграв в финале ФРГ (3:2), а в 1990-м взяли серебро, уступив в решающей игре той же команде (0:1).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ