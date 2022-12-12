Алексей Гасилин: «Без «Амкала» не будет 2Drots. Это как противостояние «Реал» – «Барселона»

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин рассказал о будущем клуба.

– Как ты думаешь, что ждет «Амкал» в следующем году?

– «Амкал» – раздражитель! Понимаешь, уже идет противостояние «Реал» – «Барселона». Сами выбирайте, кто есть кто, но без «Амкала» не будет 2Drots. Следующий год мы должны навязывать максимальную борьбу не только в медиа, не только на футбольном поле.

Я, честно, хочу лицезреть всех наших ребят, лучших игроков на сцене. Сегодня мы радуемся за 2Drots. Но я верю и знаю, что завтра «Амкал» заберет свое.

– Неприятно со стороны смотреть, как игроки 2Drots забирают награды?

– Провокационный вопрос, очень хороший. Я тебе скажу так: сегодня мы их правда чествуем, они в этом году лучшие. Но я эгоист, я профессионал, я профессиональный спортсмен.

В каждой номинации, в которой я номинируюсь, так же как и игроки «Амкала», я хотел выиграть. Это нормально, это путь чемпионов. Сегодня они, а завтра посмотрим, – сказал Гас.