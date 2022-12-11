Эдамс: «Мог оказаться в «Амкале», если бы звезды сложились»

Эдамс рассказал, как писал сообщение Герману о готовности перейти в «Амкал».

В соцсетях Эду задали вопрос – в какую медиафутбольную команду ты бы перешел, если бы было 2Drots?

«Да так не скажешь никогда, ребят. Жизнь сложилась так. Но точно я могу сказать, что я писал Герману. Конечно, я сообщение удалил, когда уже попал 2Drots. Я вспомнил об этом и удалил сообщение.

Я Герману писал типа: Йоу, Герман, здорова! Мы с тобой играли вместе в «Строгино», не знаю, помнишь или нет. Если есть варик, готов залатеть.

Но я понимаю, что у GP таких сообщений в директе, наверное, было туча-туча. Поэтому, блин, мог по факту оказаться в «Амкале», если бы звезды сложились», – сказал капитан 2Drots.